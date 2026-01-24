Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe: 12 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya’daki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını bildirdi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI YURT DIŞINDA TUTUKLU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu olan R.B.’nin liderlik ettiği Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya’daki yapılanmasının yöneticisi H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını ve 3’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ AÇIKLANDI

Yerlikaya, yakalanan kişilerin silahlı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde haksız kazanç sağlama amacıyla hareket ettiklerinin tespit edildiğini ve bu kişilerin adam öldürme, yağma, yaralama gibi suç eylemlerine de karıştıklarının belirlendiğini açıkladı. Ayrıca, düzenlenen operasyonda uzun namlulu ve ruhsatsız silahların ele geçirildiğine de dikkat çekti.