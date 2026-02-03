Baykar Başarılara Doymuyor: 2026 İçin Hedefler Belli

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde gerçekleştirilen büyük atılımlar dünya genelinde ilgi çekiyor. Son yıllarda elde edilen gelişmeler sayesinde çeşitli platform, sistem ve yetenekler yurtdışı pazarlarında dikkat çekmeyi başarıyor.

KIZILELMA YILI ZİRVEDE TAMAMLADI

Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni’nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 22 Şubat’taki Bayraktar TB2’nin yeniden doğuşunu vurgulayarak, Bayraktar TB2 T-AI’nin gökyüzü ile buluştuğunu açıkladı. Bayraktar, Bayraktar AKINCI’nın 100 bin saatini tamamladığını ve 29 Nisan’da Türk SİHA teknolojisinin Batı Avrupa ile buluşmasına olanak tanıyan Leonardo anlaşmasının imzalandığını hatırlattı. Ayrıca, Bayraktar TB3’ün Deniz Kurdu Tatbikatı’nda gerçekleştirilen 204 uçuşunun devam ettiğinin altını çizen Bayraktar, kendi sınıfındaki dünya çapında irtifa rekorunu da kıran Bayraktar TB2 T-AI’nin 40 bin fite yükseldiğini belirtti. Yılın sonlarına doğru artan heyecanı dile getirirken, 29 Kasım’da dünya havacılık muharebesinde yeni bir dönem başlatan KIZILELMA’nın görüş ötesi atışının gerçekleştirdiğini aktardı. ASELSAN’ın milli tasarım AESA radarları ile yapılan bu atışın, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesi ile birleşerek Türk mühendisliğini dünya havacılık tarihine kazandırdığını ifade etti.

KIZILELMA ENVANTERE GİRİP GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Baykar’ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hedefi ile dünya SİHA ihracat pazarında liderlik pozisyonunu sürdürdüğüne dikkat çeken Bayraktar, 2025 cirosunun yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde edeceklerini belirtti. Üç yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını koruduklarını vurgulayan Bayraktar, bu başarının Türk mühendisliği ve savunma sanayisinin yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve aziz milletin destekleriyle mümkün olduğunu kaydetti. 2026’nın Baykar için anahtar kelimesinin ‘üretim’ olacağını ifade eden Bayraktar, tüm platformlarda hızlı üretime ve yapay zeka destekli sürü teknolojisine yönelerek KIZILELMA’nın envantere katılacağını müjdeledi. 2025 yılındaki azimle 2026’da da dünyaya damga vuracak yeni başarılar elde edeceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.