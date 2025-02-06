Baykar’dan Deprem Bölgesine 5 Milyar Destek

BAYKAR’DAN DEPREMZEDELER İÇİN ÖNEMLİ YARDIM

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Baykar toplamda 5 milyar liralık yardım gerçekleştirdi. Yardım seferberliği çerçevesinde Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 1012 kalıcı konutun hak sahiplerine teslim süreci başlatıldı. Türkiye’nin milli SİHA’larını özgün bir şekilde geliştiren Baykar, deprem sonrası başlattığı yardım seferberliğiyle toplam 5 milyar lira (140 milyon dolar) değerinde yardım ve bağış desteği sağladı. Afetin ilk günlerinden itibaren sahada aktif bir rol oynayan Baykar, hem acil insani yardımlara hem de kalıcı çözümler sunmaya odaklandı.

KALICI KONUT PROJESİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için Baykar, çeşitli alanlarda yardımlar gerçekleştirdi. Adıyaman’da 352, Hatay’da 352 ve Kahramanmaraş’ta 308 konutun inşaatı için toplam 3.4 milyar lira harcandı. Proje en hızlı şekilde tamamlanarak, Ağustos 2024 itibarıyla konutların teslim süreci başladı. Hak sahipleri, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan kura çekimiyle evlerine kavuşuyor.

NAKDİ VE AYNİ YARDIMLARIN GÜCÜ

Baykar, konut projesi dışında AFAD koordinasyonunda depremzedelere destek olmak için 1.1 milyar liralık nakdi bağış da gerçekleştirdi. Bu yardımla birlikte, bölgedeki acil ihtiyaçların hızlıca giderilmesine katkı sağlandı. Nakdi yardıma ilaveten, depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 210 milyon TL’lik ayni yardım yapıldı. Bu kapsamda, bölgeye gıda ve hijyen malzemeleri, giyim ve çadır desteği, elektronik ve medikal ekipmanlar ile jeneratörlerin gönderilmesi sağlandı.

KONTEYNER KENTLER İLE HIZLI ÇÖZÜM

Baykar, Kahramanmaraş’ta 520 yaşam konteyneri kurarak 2000 kişilik geçici bir barınma alanı oluşturdu. Bu çalışma için 180 milyon lira harcandı. Baykar Konteyner Kent, bölgedeki barınma ihtiyacını hızla karşılamak için aşevlerinden eğitim tesislerine kadar birçok sosyal donatı alanıyla hizmet vermeye başladı.

Baykar ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay’da açılan 4 aşevi ile depremzedelere her gün 3 öğün sıcak yemek sunuyor. Aşevleri için toplamda 110 milyon liralık kaynak tahsis edilirken, yaklaşık 2.5 milyon kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜLERİN ETKİNLİĞİ

Baykar personeli, deprem bölgesinde gönüllü faaliyetlere katılarak afetzedelerin yanında yer aldı. 150’den fazla Baykar gönüllüsü, 18 ekip halinde sahada aktif bir şekilde çalıştı. Gönüllüler, Kızılay’a kan bağışı yaparak yaralı vatandaşların tedavi süreçlerine de destekte bulundu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Cansağlığı Vakfı gönüllüleri de bölgede destek çalışmalarına katıldı.

ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEKLERİ

Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla T3 Vakfı tarafından bölgede bilim ve teknoloji atölyeleri kuruldu. Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya’da toplam 13 noktada atölyelerin açılması ile 1000 gönüllü eğitmen aracılığıyla 120.000’den fazla çocuğa bilim ve teknoloji eğitimleri verildi.

RUHSAL DESTEK HİZMETLERİ

Cansağlığı Vakfı uzmanları ve gönüllüleri, depremzedelerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için çeşitli faaliyetler yürüttü. Bu kapsamda fiziksel rehabilitasyon hizmetleri sunulurken, psikososyal destek programları geliştirilip birebir danışmanlık hizmeti sağlandı.