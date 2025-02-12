Baykar ve Endonezya’dan İHA Fabrikası Anlaşması

ANLAŞMA DETAYLARI

Endonezyalı savunma şirketi Republikorp ile Baykar Teknoloji, Endonezya’da insansız hava aracı fabrikası kurmak için ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu önemli anlaşma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ın yaptığı ikili görüşmenin ardından gerçekleşti. Erdoğan’ın resmi ziyareti çerçevesinde, Endonezya ile enerji, tarım, ticaret, savunma sanayi, iletişim ve eğitim alanlarında toplamda 12 mutabakat metni imzalandı.

İTALYA’DAN KAZANIMLAR

Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation’ın iş komplekslerinin insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi için devri yönünde ön sözleşme imzalamıştı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, bu önemli işlemi 27 Aralık 2024’te onaylamıştı. Piaggio’dan yapılan açıklamada, anlaşmanın detayları aktarıldı.

RESMİ DUYURULAR

Açıklamada, Piaggio Aerospace’in Olağanüstü Komiserleri Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti tarafından, BonelliErede hukuk firmasının desteğiyle ve Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından, Gianni & Origoni hukuk firmasının yardımıyla imzalanan anlaşmanın önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.