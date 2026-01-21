Bayrağa Yönelik Saldırıya Sert Tepki: 14 Gözaltı

Terör Örgütü YPG Yandaşlarının Bayrak Saldırısı

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırı büyük tepkilere yol açtı. Bayrak indirme provokasyonu sonrasında, hükümetten yapılan açıklamalarla sert karşılık verildi. Olayla ilgili başlatılan idari soruşturma ise devam ediyor.

Sınır hattındaki olay, terör örgütünün Suriye’deki gelişmeler dolayısıyla yaptığı çağrılar sonucu meydana geldi. Kamışlı sınır kapısının Suriye tarafında bir araya gelen YPG sempatizanları, kontrol binası üzerindeki Türk bayrağına saldırarak indirdikten sonra bölgeye giren Türk askeri personeli tarafından uyarıldı. Bu uyarının ardından eylem sırasında can kaybı yaşanmazken, Türk askeri bayrağı yeniden göndere çekti. 2012 yılından bu yana kapalı olan Nusaybin Sınır Kapısı’na gelen göstericilerin bayrağa yönelik aniden gerçekleştirdiği bu saldırıya karşı sert önlemler alınması talimatı verildi.

Soruşturmada Son Durum: 14 Kişi Gözaltında

Eylemcilerin bayrağa gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yürütülen kapsamlı idari soruşturma sürmekte. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere verdiği bilgilerde, bayrak indirme olayıyla bağlantılı olarak 35 kişinin tutuklandığını, 50 kişi için yakalama kararı çıkarıldığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, bayrağı indiren kişinin tespit çalışmalarıyla ilgili süreçlerin devam ettiğini ifade etti.

Mücadele Azmi: Asla İzin Verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesinde gerçekleşen bayrak provokasyonuna dair “Şanlı bayrağımıza yönelik her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda” açıklamasında bulundu. Provokasyonla ilgili araştırmanın başlatıldığını vurgulayan Yılmaz, “Biz bir hukuk devletiyiz. Bu çerçevede ne gerekiyorsa yapılacaktır” dedi. Bayrağa gerçekleştirilen saldırının bütün millete yönelik bir saldırı olduğunu belirten Yılmaz, “Hiçbir şekilde cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.