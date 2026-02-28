Bayraktar AKINCI KEMANKEŞ 1 İle Başarılı Test Gerçekleştirdi

Türkiye’nin savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler, insansız hava araçları alanındaki ilerlemelerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli projelerde gerçekleştirilen test faaliyetleri aralıksız devam ederken, çeşitli mühimmat entegrasyonları ile birlikte operasyonel yetenekler her gün daha da güçleniyor.

AKINCI’NIN KEMANKEŞ 1 TESTİ BAŞARILI OLDU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI’nın Atış, Seyir ve Dalış Testi’ne ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Baykar tarafından milli olarak tasarlanan ve geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, operasyonel yeteneklerini artırmanın yanı sıra farklı mühimmatlarla entegrasyon çalışmalarını da sürdürüyor.

KEMANKEŞ 1 İLE YENİ BİR BAŞARI

Daha önce Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu defa KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla tamamladı.