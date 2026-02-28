İstanbul’da 284 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

istanbul-da-284-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ile işbirliği yaparak uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması adına faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyor.

284 KİLOGRAM UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Büyükçekmece ilçesinde belirlenen bir adreste gerçekleştirdikleri operasyonda, 225 kilo 650 gram sıvı uyuşturucu ve 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplamda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgulama süreci devam ediyor.

