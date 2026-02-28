Clinton’ın Epstein İle İlişkisi Yeni Belgelerde Ortaya Çıktı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’a dair belgelerde Jeffrey Epstein’in cinsel istismar suçlarına dair ifadelere yer verildi. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde Clinton’a ait fotoğraf ve belgeler de bulunuyor. Epstein’in soruşturması çerçevesinde ifade veren Clinton, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda Komite üyelerine hitaben yaptığı açıklamanın metnini paylaştı.

EPOKE DİKKAT ÇEKİCİ SAVUNMA

Clinton, Epstein’in suistimal faaliyetlerinden haberdar olmadığını vurgulayarak, “En ufak bir haberim olsaydı onun uçağına bile binmez, bizzat ihbar eder ve adaletin yerini bulması için çağrıda bulunurdum. Ortaya tatlı anlaşmalar çıkmasına asla izin vermezdim.” şeklinde konuştu.

HATIRLAMADIĞI MANYETKAR CEVAPLAR

Epstein ile oldukça kısa bir süre tanıştığını ve bunun suçlarının ortaya çıkmasından çok önce sona erdiğini ifade eden Clinton, bu nedenle pek çok soruya “Hatırlamıyorum.” yanıtı verebileceğini belirtti. Clinton, “Ama bildiklerim doğrultusunda, elimden gelenin en iyisini yaparak soruları yanıtlamaya hazırım.” dedi.

EYLEMLERİN KAYDI VE KEŞFİ

Eski Başkan, Epstein’e yöneltilen suçların bir daha asla yaşanmaması adına Komite ile bilgilerini paylaşma isteğindeydi. Hayatları etkilenen genç kızların ve kadınların sadece adaleti değil, iyileşmeyi de hak ettiklerinin altını çizen Clinton, “Ne gördüğümü biliyorum ve daha da önemlisi, ne görmediğimi. Ne yaptığımı biliyorum, daha da önemlisi ne yapmadığımı.” sözlerini sarf etti.

BELGELERDE ADININ YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sorgusunun gün boyunca sürebileceği belirtilen Clinton’ın adı, Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl sona eren Epstein’le ilgili yayımladığı belgelerde geçtiği öğrenildi. Söz konusu belgelerde Clinton’ın, Epstein’ın özel uçağını en az 16 kez kullandığı bilgisine yer verilirken, aynı zamanda jakuzide kadınlarla fotoğraflarının bulunduğu da belirtildi. Clinton’ın sözcüsü Angel Urena, eski Başkan’ın 2000’li yılların başlarında Epstein, cinsel suçlamalarla karşı karşıya kalmadan önce, Clinton Vakfı için seyahatlerde bulunduğunu ifade etti.

İNTİHAR MI, ÖRTBAS MI?

18 yaş altı birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan’da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü olarak bulunmuştu. Açıklanan dava dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi ünlü isimlerin isimleri geçmekte. FBI, yapılan incelemelerde ünlü isimlerden oluşan “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını ve Epstein’ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.