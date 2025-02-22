Bayraktar TB2T-AI SİHA Testte Rekor Kırdı

YENİ NESİL SİHA BAYRAKTAR TB2T-AI’NIN GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, uçuş testlerine devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, etkileyici irtifa ve akıllı uçuş yetenekleri sayesinde dünyanın en iyi sınıfında hizmet vermeye hazır. Turbo motora sahip bu SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan daha kısa bir sürede çıkabiliyor. Bayraktar TB2T-AI, gerçekleştirdiği uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu da yenilemiş durumda.

YÜKSEK İRTİFA VE HIZ SAHİBİ

Mevcut SİHA’larla karşılaştırıldığında, çok daha hızlı tırmanma ve daha uzun süre yüksek irtifada kalma kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hıza ulaşarak hava üstünlüğü sağlamak için önemli bir güç kazanıyor. Yükseltilmiş kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi ile muharebe ortamında daha uzun süre ve daha etkili görev yapabilme kapasitesine de sahip. Ayrıca, yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarı ile donatılan SİHA, hava muharebelerinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

GELİŞMİŞ YETENEKLER

Bayraktar TB2T-AI, en zor elektronik harp koşullarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapma yeteneğini kazandı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri, görsel navigasyon ile araziyi tanıyıp yön tayin etme kabiliyeti sağlıyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabilen bu SİHA, görsel olarak pistleri tanıyıp otonom iniş-kalkış gerçekleştirme yeteneğine de sahip. Dinamik rota planlaması yaparak, en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

AUTO GÜVENLİ DÖNÜŞ YETENEĞİ

Bayraktar TB2T-AI, muharebe sahasında önemli bir değişim yaratacak bir unsur olarak öne çıkıyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda, yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse dönüş yapma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, muharebe sahasında dayanıklılığı ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.