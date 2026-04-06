PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda Eredivisie’de PSV, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olduğunu resmi olarak ilan etti.

Feyenoord’un FC Volendam karşısında puan kaybetmesiyle, Eindhoven temsilcisi şampiyonluk hedefine ulaşmış oldu. Bir gün önce Utrecht ile oynanan mücadelede 4-3’lük bir galibiyet alan PSV, bu sonuçla birlikte şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti.

FARKLAR AÇILIYOR

Averajda rakibine önemli bir üstünlük sağlayan kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord’un (+21) yaşadığı puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak zirveye ulaşmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÜST ÜSTE

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, bitime 5 hafta kala kulüp tarihinin 27. lig şampiyonluğuna sahip oldu. Eindhoven ekibi, 2007’den bu yana ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCISI

Aldığı bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına dördüncü kez katılma hakkını elde etti.

KUTLAMA TÖRENİ 7 NİSAN’DA

Şampiyonluk kutlamalarının resmi kısmı 7 Nisan’da Eindhoven’da gerçekleştirilecek. PSV, taraftarları önünde kupasını almaya hazırlanıyor.