Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

Türkiye ile oynanan Dünya Kupası play-off yarı final maçından sonra sağlık durumu kötüleşen Mircea Lucescu’dan üzücü bir haber geldi. Cuma akşamı ve cumartesi günü genel durumu iyi olan 80 yaşındaki teknik direktör, pazar sabahı itibarıyla hastanelik oldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tedavi sürecine uygun yanıt vermeyen Lucescu, yoğun bakım ünitesine geçiş yaptı. Romanya Milli Takımı’ndaki görevini sonlandıran Lucescu’nun kaldığı hastaneden yapılan açıklamada, durumunun ciddiyeti vurgulandı. Açıklamada, “Cumartesi akşamı önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı. Bu durum, kardiyoloji ekibi tarafından hemen tedavi altına alındı. Ancak pazar gecesi rahatsızlığı şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti. Şu an için yeni bir gelişme yok.” denildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

29 Mart’ta hastaneye kaldırılan Lucescu, Türkiye maçı sonrası hala kendisini kötü hissettiğini aktardı. Romanya medyasına verdiği demeçte, “Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmesine rağmen gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim.” dedikten sonra kalp krizi iddialarını yalanladı.

KALP KRİZİ İDDİALARINI REDDETTİ

80 yaşındaki teknik direktör, “Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım. Bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar oldu. Bu ilk kez İtalya’nın Brescia şehrindeyken başıma geldi. O zaman dışarısı çok soğuktu ve hastaneye kaldırıldım. Eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, sabah şok vereceklerini söylediler, ama nabzım sabah normale döndü. Geçen yıl sonlarında da benzer durumlar yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım.” ifadelerini kullandı.

MAÇ ANALİZİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Lucescu, Türkiye maçında yaptıkları hatalara dikkat çekerek, gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini belirtti. “Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı. Onları şaşırtabilir ve farklı bir sonuç elde edebilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye’nin bize karşı hiçbir sürpriz yapmadığını, kesinlikle bir şey yapmadığını görecektir.” diyerek, eleştirilerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Türkiye’nin ilk yarıda bulduğu fırsatların, Romanya’nın kaybettiği toplardan kaynaklandığını aktaran Lucescu, “Bunun dışında Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı.” şeklindeki görüşlerini iletti.