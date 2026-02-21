Bayraktar TB3 NATO Tatbikatında Eurofighter ile Görevde

Bayraktar TB3, Eurofighter ile NATO ortaklığında görevde bulundu.

BAYRAKTAR’DAN PAYLAŞIM

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden Baltık bölgesindeki önemli etkinliklerden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı çerçevesinde TCG ANADOLU’dan havalanan Bayraktar TB3’ün Eurofighter’larla birlikte icra ettiği ortak görevin detaylarını paylaştı. Bayraktar, bu görevde TB3’ün 8 saat uçtuğunu ve 1,700 kilometre mesafe kat ettiğini açıkladı. Görüntülenen uzun uçuş süresi, platformun dayanıklılık, haberleşme ve ortak görev yeteneklerini de ortaya koymuş oldu.

KOORDİNASYON YETENEĞİ SERGİLENDİ

Baltık bölgesinin yoğun hava trafiği ve NATO hava unsurlarının entegre bir şekilde çalıştığı bir ortamda TB3’ün Eurofighter’larla birlikte icra ettiği görev, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum kapasitesini gösteren önemli bir unsur olarak öne çıktı. Ayrıca, bu durum, Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin, ittifak görevlerine entegrasyon aşamasına geldiğini de göstermekte.

