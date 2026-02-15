Bayraktar TB3 SİHA Steadfast Dart 2026’da Gövde Gösterisi Yaptı

bayraktar-tb3-siha-steadfast-dart-2026-da-govde-gosterisi-yapti

Türk savunma sanayii, deniz havacılığında büyük bir kilometre taşını daha başarıyla geride bıraktı. 2026 yılında gerçekleştirilecek olan NATO’nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart 2026’nın deniz aşamasında, TCG ANADOLU üzerinde bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom olarak havalanma yeteneği ve etkileyici atış kabiliyetiyle bir kez daha kendini kanıtladı. Tatbikat sırasında gemideki konumundan kısa pistten sorunsuz şekilde kalkan Bayraktar TB3, belirlenen su üzerindeki hedefe yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedeflerini tam isabetle imha etti.

Tatbikata katılan ülke askerleri, milli İHA’nın deniz hedeflerine başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği atışların ardından yüksek takdirde bulundu. Müttefik askerler, Bayraktar TB3 SİHA’nın hedefleri isabetle vurmasının ardından TCG ANADOLU’ya güvenli bir iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamlamasından etkilendiler. Kısa pistli gemilerden havalanıp iniş yaparak operasyonları gerçekleştirebilen Bayraktar TB3, dünyada bu özelliğe sahip ilk İHA olarak tarihe geçiyor. Bu faaliyet, ayrıca yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyonel gösterim olması açısından stratejik bir değer taşıyor.

TCG ANADOLU gemisinde şu anda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA aktif görev üstlenirken, bu platformların Baltık Denizi gibi zorlu coğrafyalarda sergilediği performans, NATO müttefikleri tarafından büyük bir dikkatle izleniyor.

