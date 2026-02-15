Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Yükselişe Geçti

HURMANIN BESLEYİCİLİĞİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda hurma çeşitleri yerlerini almaya başladı. Doğal bir enerji kaynağı olan hurma, içerisinde barındırdığı glikoz, fruktoz ve sakkaroz gibi doğal şekerler sayesinde vücuda enerji sağlıyor. Yüksek potasyum içeriği, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekleyebiliyor. Faydaları ile öne çıkan hurma, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

KİLOSU YAKLAŞIK BİN LİRA

Ramazan’a sayılı günler kala, hurma satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Eminönü esnafının yaptığı incelemelere göre hurma fiyatları 420 ile 960 lira arasında değişiyor ve bazı türler bin liraya kadar ulaşabiliyor. Esnaflar, vatandaşların hurmaya olan ilgisinin yoğun olduğunu belirtirken, her bütçeye hitap eden hurma çeşitlerinin mevcut olduğunu ifade ediyor. Hurma satışı yapan esnaf, kilogramla satışın yanı sıra, ilgi çeken bir uygulama olarak tane ile satışa da başladıklarını aktarıyor. Esnaf, “Göz hakkı olarak tadım yapmak isteyen her müşteriye ikramda bulunmak bizleri zarara uğratıyor. Esnaf olarak tane ile satış yöntemine başvurmak durumunda kaldık.” şeklinde açıklama yapıyor.

YAŞ HURMA

Sukkari yaş hurma, henüz dalından toplanmamış halde dondurucularda saklanan ve taze tadıyla tüketilebilen kaliteli bir hurma çeşidi olarak tezgahlarda yer buluyor. Yaş hurmanın kilo fiyatı yaklaşık 200 lira seviyesinde. Bu türün buzdolabında saklanması gerekiyor ve içerdiği su miktarı daha fazla olduğu için yumuşak, sulu ve ağızda eriyen bir dokuya sahip oluyor. Tatlılığı, genellikle glikoz ve sakkarozdan değil, fruktozdan geliyor; bu da tüketicilere daha nazik bir tat sunuyor.

HURMANIN İYİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Vatandaşlar, bütçelerine uygun hurma tercih etse de tezgahlarda kalitesiz hurmaların da bulunduğu gözlemleniyor. Peki, hurmanın kalitesi nasıl anlaşılır? Hurmanın kalitesini belirten Eminönü esnafı Samet Ünal, “Buzhanede 2-3 sene bekletilip piyasaya sürülebilecek bir ürün. Kalitesiz hurmalar ise genellikle tezgahların alt kısımlarında kabuklu kalan ürünlerle sunuluyor. Hurmanın ucundaki kabuk gibi görünen beyaz kısım çıktığında, hurmanın ufak ufak eskimeye başladığını anlayabilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.