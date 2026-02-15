Bennu Yıldırımlar Babasını Kaybetti Açıklaması Yaptı

BÜYÜK KAYIP: ÜNLÜ OYUNCU BENNU YILDIRIMLAR’IN BABASI VEFAT ETTİ

Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, babasını kaybetti. Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu, babasının vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu.

BABA-THEKİLERİN İÇİNDE YAŞAYAN ANILAR

Yıldırımlar, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla, “İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen… Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için… Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin” ifadelerine yer verdi.

DOĞUM GÜNÜ DERİNLİĞİ VE ACIYLA YÜKLÜ GÜNLER

Yıldırımlar, duygu dolu mesajında, “14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…” sözlerini de paylaştı.

