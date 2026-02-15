MASAK, 5 Milyar Liralık Gelirin Aklanmasını Durdurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumar ile bağlantılı işlemleri durdurma çalışmaları ile yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemde el değiştirmesinin önüne geçti.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

MASAK, 2025 yılı itibarıyla yasadışı bahis ve kumar ile ilgili suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasının ve temin edilmesinin engellenmesi hedefiyle mücadele faaliyetlerine devam etti.

HEDEF YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR

Bu yasadışı faaliyetlerin organize suç yapıları tarafından yürütüldüğü tespit edildi. MASAK, suç gelirlerini elde eden bireyler ve organizasyonların yanı sıra bu suçların finansal sistemde varlık göstermesine olanak tanıyan altyapıları da hedef aldı.

BARONLAR İNCELEME ALTINDA

Yasa dışı bahis ve kumar suçlarının organizatörleri üzerine çok sayıda araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Elde edilen suç gelirleri ilgili mercilere iletilerek, bu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.

FINANSAL SİSTEMİ KORUMAK İÇİN

Bu girişimler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Özellikle döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de bu kapsamda durduruldu.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNE TEDBİR ALINDI

MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmaları çerçevesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulmasını sistematik olarak kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik tedbirler alındı.

FAALİYETLER İPTAL EDİLDİ

Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6 kuruluşa ilişkin faaliyet iptali ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu adımlarla birlikte yasa dışı bahis gelirlerinin bu yollarla finansal sistem içinde hareket etmesi engellenmeye çalışıldı. Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına yönelik de el koyma işlemi yapıldı.

YASA DIŞI ALTYAPI ORTAYA ÇIKTI

Bunun yanında, yasa dışı bahis gelirlerinin elde edilmesinde kullanılan bazı yasa dışı ödeme altyapıları tespit edildi. Bu sistemlerin çoğu zaman yasal görünümlü yapılar üzerinden çalıştığı ve otomatik ve süratli işlemler yapmasına olanak sağladığı ortaya kondu.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ARTIRILDI

MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemdeki düzenleyici tedbirlerini güçlendirdi. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını engellemek için denetimler artırıldı.

KRİPTO PARA İLE İLGİLİ TEDBİRLER

Kripto varlıklar alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımının engellenmesi amacıyla, transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi. Özellikle stabil kripto varlık transferlerine bu doğrultuda kısıtlamalar uygulandı.

MEVCUT RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının, ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi riskler doğurduğu dikkate alınarak mevzuat değişiklikleri yapıldı. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik de ilave risk azaltıcı önlemler hayata geçirildi.

BANKA HESAPLARINA YÖNELİK YASAL TEDBİRLER

Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi veya aklanmasının sistematik şekilde kolaylaştırıldığı tespit edilen bazı ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları hakkında adli süreçler başlatıldı. Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik bir şekilde açılmasının önüne geçildi ve çok sayıda hesap kapatıldı.

500’DEN FAZLA RAPOR HAZIRLANDI

MASAK, yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırladı. Bu belgeler, kolluk kuvvetleri ve adli mercilere ulaştırılarak, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine önemli katkı sağlandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı, vatandaşları yasa dışı bahis konusunda uyararak, “Yasa dışı bahis organizatörleri, banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. ”

HESAPLARIMIZI KORUMALIYIZ

Vatandaşlar, hesaplarını başkalarına kullandırmaları halinde ciddi hukuki sonuçlarla karşılaşabilecekleri hususunu hatırlatırken bu tür kiralamaların, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına geleceği uyarısında bulundu. Ayrıca, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına vermemelerinin önemi vurgulandı.

MASAK, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınmasına kararlılıkla devam edecektir.