Bayram İkramiyesi Üzerine Yeni Değerlendirmeler Sundular

bayram-ikramiyesi-uzerine-yeni-degerlendirmeler-sundular

Emekli maaşları üzerine yaptığı önermeleriyle öne çıkan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, son köşe yazısında bayram ikramiyesi konusuna farklı bir perspektif sundu. Erdursun, ikramiyenin başlangıçtaki anlamını yitirdiğine dikkat çekerek, geçmiş yıllardaki rakamlarla yapılan karşılaştırmaların günümüzde çok daha yüksek tutarlara işaret ettiğini aktardı.

İKRAMİYE 2018 YILINDA UYGULAMAYA GİRDİ

SGK uzmanı Özgür Erdursun, bayram ikramiyesinin 2018 yılında ilk kez uygulamaya konduğunu hatırlatarak, bu ödemenin bir refah artışı değil, emekli maaşlarındaki kaybı telafi etmeyi amaçlayan bir araç olarak tasarlandığını belirtti. Erdursun, “Bayram ikramiyesi yalnızca bir ödeme kalemi değildir. Aynı zamanda emekli gelirinin zaman içinde nasıl eridiğini gösteren güçlü bir göstergedir” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.

ASGARİ ÜCRETLE KIYASLANDIĞINDA İKRAMİYE ORANI

Erdursun’un yazısında altını çizdiği önemli noktalardan biri, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı oldu.

