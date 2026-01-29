Toyota bZ Woodland Fiyatı Açıklandı: 46750 Dolar

Toyota, elektrikli araç portföyünü yeni bZ Woodland modeliyle genişleterek dikkat çeken bir fiyat politikası uyguluyor. Bu modelin başlangıç fiyatı 46 bin 750 dolar olarak belirlenirken, araca neredeyse aynı olan ve benzer teknik özelliklere sahip Subaru Trailseeker ise 41 bin 445 dolarlık fiyatıyla öne çıkmayı başarıyor.

TEKNİK İKİZLERİN PERFORMANSI

Her iki araç da standart olarak 375 beygir gücünde, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine ve 67 kWh kapasiteli batarya paketine sahip. Teknik açıdan benzerlik göstermesine rağmen, Toyota bZ Woodland modeli 260 mil menzil sunarken, Subaru Trailseeker 280 millik menzil beklentisiyle daha avantajlı bir konumda görünüyor.

