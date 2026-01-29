Fenerbahçe FCSB İle 1-1 Beraberlik Sağladı

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE EŞİT KUVVETLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Romanya’nın FCSB takımıyla karşı karşıya geldi. National Arena’da gerçekleşen karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü 19. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ev sahibi FCSB ise 71. dakikada Cisotti’in attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonucun ardından play-off’u daha önce garantileyen Fenerbahçe, grup aşamasını 12 puanla tamamladı ve ilk 24 takım arasında yer aldı. FCSB ise 7 puanla turnuvaya veda etti.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

FCSB 1-1 FENERBAHÇE

1′ Maç başladı.

7′ Fenerbahçe ilk tehlikeyi yarattı! Savunmadan topu süren Jayden Oosterwolde, yay üzerine havalandırdığı topa Talisca’nın gelişine vurduğu şut, direğin yanından auta gitti.

17′ GOL İPTAL! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür’ün ceza sahasına yaptığı ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Kaleciden seken topu En-Nesyri filelere gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

19′ GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksek, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci devre başladı.

71′ FCSB, topu ağlarda buldu! Sol kanattan yapılan ortayı Cisotti tamamladı ve skor 1-1 oldu.