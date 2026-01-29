Fenerbahçe FCSB İle 1-1 Beraberlik Sağladı

fenerbahce-fcsb-ile-1-1-beraberlik-sagladi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE EŞİT KUVVETLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Romanya’nın FCSB takımıyla karşı karşıya geldi. National Arena’da gerçekleşen karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü 19. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ev sahibi FCSB ise 71. dakikada Cisotti’in attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonucun ardından play-off’u daha önce garantileyen Fenerbahçe, grup aşamasını 12 puanla tamamladı ve ilk 24 takım arasında yer aldı. FCSB ise 7 puanla turnuvaya veda etti.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

FCSB 1-1 FENERBAHÇE

1′ Maç başladı.

7′ Fenerbahçe ilk tehlikeyi yarattı! Savunmadan topu süren Jayden Oosterwolde, yay üzerine havalandırdığı topa Talisca’nın gelişine vurduğu şut, direğin yanından auta gitti.

17′ GOL İPTAL! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür’ün ceza sahasına yaptığı ortaya Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Kaleciden seken topu En-Nesyri filelere gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

19′ GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksek, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci devre başladı.

71′ FCSB, topu ağlarda buldu! Sol kanattan yapılan ortayı Cisotti tamamladı ve skor 1-1 oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Merkez Bankası'nın 23 Ocak verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 745 tona, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 506,5 tona yükseldi.
Gündem

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayarak 19. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
Gündem

İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.