Chia Tohumu Ultra İşlenmiş Gıdaların Etkisini Azaltıyor

Brezilya’daki üniversite araştırmacıları, chia tohumunun faydalarını ortaya koydu

Brezilya’daki Victoria Federal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, chia tohumu tüketiminin ultra işlenmiş gıdaların (UPF) yol açtığı beyin hasarını önleyebileceğini ortaya koydu. Bu çalışmanın sonuçları, 28 Ocak 2026 tarihinde Nutrition dergisinde yayımlanacak.

CHIA TOHUMU TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Araştırmacılar, chia tohumunun vücut ve zihin üzerindeki etkilerini incelemek üzere geniş kapsamlı bir deney protokolü uyguladı. Çalışmadan elde edilen önemli bulgular dikkat çekti. Genetik Aktivasyon: Chia yağı içeren diyet uygulayan deneklerde, vücuda “enerji alımı yeterli” mesajını gönderen POMC ve CART proteinlerini üreten genlerde belirgin bir artış gözlemlendi.

LEPTİN DİRENCİYLE MÜCADELE

Araştırmada ayrıca yüksek yağlı diyetlerin beynin doyma sinyali olarak görev yapan leptine karşı duyarsızlaşmasına neden olduğu aktarılıyor. Ancak chia takviyesi, bu reseptörlerin yeniden aktive olmasını sağladığı tespit edildi.