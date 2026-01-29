Yeni Sezonda Azem’in Kaçırılma Olayında Reyyaz Şok Etti

Yeni sezonda Azem’i kaçıranın Reyyaz olduğu belirlendi. Ormanlık alanda Azem’in başına silah doğrultan Reyyaz ateş etti. Ancak, Azem’in vurulup vurulmadığı ve hayatta olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor.

DOSTLARI AZEM İÇİN ENDİŞELİ

Azem’in kaybolması üzerine Dilber, durumu çocuklarına aktardı. Özgür ve Nehir otele doğru yola çıkarken, Azem’in arkadaşları büyük bir kaygı yaşadı. Bu sırada maskeli bir şahıs Palas Otel’e gizlice girerek Azem’in odasındaki bazı eşyaları alıp gitti. Olayı fark eden İzzet, çalınan eşyalar hakkında çevresindekilere bilgi verdi. Yıldız ve Dilber’in işlettiği mekâna gelen Piraye de Azem’in kaçırıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı ve ne yapması gerektiğini bilemedi.