Yeni Sezonda Azem’in Kaçırılma Olayında Reyyaz Şok Etti

yeni-sezonda-azem-in-kacirilma-olayinda-reyyaz-sok-etti

Yeni sezonda Azem’i kaçıranın Reyyaz olduğu belirlendi. Ormanlık alanda Azem’in başına silah doğrultan Reyyaz ateş etti. Ancak, Azem’in vurulup vurulmadığı ve hayatta olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor.

DOSTLARI AZEM İÇİN ENDİŞELİ

Azem’in kaybolması üzerine Dilber, durumu çocuklarına aktardı. Özgür ve Nehir otele doğru yola çıkarken, Azem’in arkadaşları büyük bir kaygı yaşadı. Bu sırada maskeli bir şahıs Palas Otel’e gizlice girerek Azem’in odasındaki bazı eşyaları alıp gitti. Olayı fark eden İzzet, çalınan eşyalar hakkında çevresindekilere bilgi verdi. Yıldız ve Dilber’in işlettiği mekâna gelen Piraye de Azem’in kaçırıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı ve ne yapması gerektiğini bilemedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Merkez Bankası'nın 23 Ocak verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 745 tona, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 506,5 tona yükseldi.
Gündem

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayarak 19. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
Gündem

İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.