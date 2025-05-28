Bayramdan Önce Af mı Geliyor?

10. YARGI PAKETİ TBMM GÜNDEMİNDE

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 10. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geliyor. Paketin, Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi önemli konuları kapsaması bekleniyor. Düzenlemenin bu hafta Meclis’e sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması hedefleniyor.

SİYASİ UZLAŞI SAĞLANDI

NTV’nin haberine göre, teklifin içeriği üzerinde siyasi partiler arasında büyük ölçüde uzlaşı sağlandı. 40 maddelik taslağın, infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin bu hafta TBMM’ye sunulması ve bayram tatilinden önce yasalaşması hedefleniyor.

COVİD-19 İZNİ VE KAPSAM TARTIŞMALARI

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, Covid-19 izninin kapsamı. 2020 yılında pandemi sebebiyle açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen ve 31 Temmuz 2023’e kadar uzayan Covid izni, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyenleri kapsamıyordu. Yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ve cezası kesinleşmemiş hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanması hedefleniyor. Ancak bu maddenin örgütlü suçları kapsayıp kapsamayacağı hakkında belirsizlik devam ediyor. Özellikle FETÖ hükümlüleri için izlenecek yol, kulislerde yoğun şekilde tartışılıyor. Yetkililer, “örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” görüşünü savunuyor. Bunun yanı sıra, FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması için “dini duyguları kullanarak işlenen suçlar” veya “darbe girişiminde bulunan örgütler” ifadeleri üzerinden bazı formüller gündeme geliyor.

AK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm sağlanamazsa, bu maddenin tekliften tamamen çıkarılabileceğini belirtiyor.

CİNSEL SUÇLAR VE KADINA ŞİDDET KAPSAM DIŞI

Teklifte, kamuoyunun duyarlılıkları göz önünde bulundurularak kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında bırakıldığı kesinleşti. Bu karar, toplumsal tepkileri önlemek ve düzenlemenin kabulünü kolaylaştırmak amacıyla alındı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER DÜZENLEMELER

– Denetimli serbestlik: Hükümlülerin cezalarının en az 1/5’ini cezaevinde geçirmesi gerekecek.

– Mükerrer suçlar: Aynı suçu birden fazla işleyen hükümlülerin iyi hal değerlendirmesi ile şartlı tahliye yolları sunulacak.

– Hasta ve özel durumdaki hükümlüler: 70 yaş üstü, hamile kadınlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar için evde infaz imkanları genişletilecek.

– Cezaevi kapasite sorunu: Cezaevlerindeki 403 bini aşkın hükümlü sayısını azaltmak için, denetimli serbestlik süreleri ve şartlı tahliye imkanları artırılıyor.