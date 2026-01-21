Bayrampaşa Belediyesi’ne Yolsuzluk Operasyonu Devam Ediyor

bayrampasa-belediyesi-ne-yolsuzluk-operasyonu-devam-ediyor

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonda 13 şüpheliye yönelik adımlar atıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturma çerçevesinde 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, iki şüphelinin ise yakalama işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında, 21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir.”

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik açılan soruşturma dahilinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve toplamda 26 kişi tutuklanmıştı. Mahkeme, 19 kişi için ise adli kontrol kararı çıkartmıştı. Soruşturma, belediyeye dair bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddialarını kapsamaktadır. Bu süreçte, Belediye Başkanı Mutlu görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklanan Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetti.

