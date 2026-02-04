Emeklilere Ocak Ayı Fark Ödemeleri Yapıldı

En düşük emekli maaşı farkları, bugün itibarıyla emeklilerin hesaplarına yansıdı. Milyonlarca emekli, ödemelerini almak üzere ATM’lerin yolunu tuttu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çekilmişti. Bu değişiklikle birlikte, Ocak ayındaki maaş farkı olan 3 bin 119 lira hesaplara yatırıldı.

20 BİN LİRADAN DÜŞÜK, 16 BİN 881 LİRADAN YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DA PARA YATTI

Ocak ayı maaşı 20 bin liradan az, 16 bin 881 liradan fazla olan emeklilerin de en düşük emekli maaşı kategorisine dahil edilmesiyle, eksik yatan tutarlar hesaplara yansıtıldı. Örneğin, maaşı yüzde 12,19 artırımla 17 bin 500 lira olan bir emeklinin, maaşının 20 bin liraya tamamlanabilmesi için 2 bin 500 liralık bir fark ödemesi yapıldı.

EMEKLİNİN ALACAĞI İLK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emekliler Ocak ayında yüzde 4,84 oranında zam alma hakkına sahip oldu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, net zam oranı belirlenecek.