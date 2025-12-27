Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Remzi Albayrak Gözaltında

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne karşı yolsuzluk iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmış ve yeni bir gelişme kaydedilmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyon sonucu, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın yanı sıra CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alınmıştır.

SAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.” Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüphelinin ilgili birimlerde işlemleri devam etmektedir.

GEÇMİŞTEKİ SEVİYELER

13 Eylül tarihinde başlatılan soruşturma, Bayrampaşa Belediyesi ile ilgili “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarına odaklanmıştır. Daha önce gözaltına alınan 45 kişiden, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklanmış, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA

Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kendisinin görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştır.

REMZİ ALBAYRAK HAKKINDA

1964 doğumlu Remzi Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çeşitli görevlerde bulunarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekliliğe ayrılmıştır. Albayrak, 24 Eylül 2019 tarihinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.