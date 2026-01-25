Bayrampaşa Belediyesinde Yolsuzluk Soruşturması: 8 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesinde görev yapan bazı kamu personeli ve şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler. Savcılık aşamasının tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmalarına karar verildi. Hakim ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE DELİLLERİN İNCELENMESİ

Bu soruşturma kapsamında, yeni elde edilen müşteki ve tanık ifadeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları ve dijital delillerin detaylı incelenmesi sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişi, gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınmıştı.