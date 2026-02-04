BDDK’dan Eğitim Ve Sağlık İçin Yeni Düzenleme

bddk-dan-egitim-ve-saglik-icin-yeni-duzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı limitlerine dair yeni düzenlemeler için bankalara bir talimat gönderdi. Bu talimatta, eğitim ve sağlık harcamalarının düzenlemelerden muaf tutulacağı ifade edildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINA İSTİSNA

Kurulun bankalara yaptığı bildirimde, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilecek yeni uygulama çerçevesinde eğitim ve sağlık masraflarının olumsuz bir şekilde etkilenmemesi gerektiği vurgulandı. Bu harcamaların, müşteri mağduriyetlerine neden olmaması için istisna kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

DİJİTAL GELİR BELGESİ SÜREÇLERİ OLUŞTURULACAK

Aynı yazıda, müşteri mağduriyetlerini engellemek için bankaların dijital platformlar aracılığıyla gelir belgelerinin temin edilmesine ve onaylanmasına yönelik süreçler geliştirmesi gerektiği belirtildi. Eğitim ve sağlık harcamalarının sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi amacıyla gerekli sistemsel iyileştirmelerin yapıldığına dikkat çekildi.

BANKALARA 3 AYLIK UYUM SÜRESİ

BDDK, düzenlemenin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde uygulanabilmesi adına bankalara 3 ay süre tanıdı. Bu süre içerisinde bankaların gerekli sistem altyapılarını oluşturması ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerektiği ifade edildi.

YOL HARİTASI BDDK’YE İLETİLECEK

Ayrıca, uyum sürecinde atılması planlanan adımları içeren detaylı bir yol haritasının, bankaların bağlı olduğu kuruluş birlikleri üzerinden BDDK’ye gönderilmesi talep edildi.

AMAÇ: FİNANSAL TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Söz konusu düzenlemenin amacı, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasını sağlamaktır. BDDK, uygulamanın kontrollü ve aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesini hedefliyor.

