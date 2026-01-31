BDDK’dan Kredi Kartı Ve İhtiyaç Kredilerinde Yeni Düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın korunması amacıyla kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu düzenlemeler, Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesapları için limit belirlenmesi ve Konut Kredileri’nde Kredi Değer Oranı üzerine odaklanıyor.

BDDK, DÜZENLEMELERLE İSTİKRARI GÜÇLENDİRİYOR

BDDK, 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, 21 Ocak 2026’daki Finansal İstikrar Komitesi toplantısında alınan kararlarla koordineli makro ihtiyati önlemler geliştirdi. Burada amaç; düşük gelir gruplarını destekleyerek finansman kaynaklarını daha verimli kullanmak, finansal istikrarı güçlendirmek ve finansal tüketiciyi korumak olarak belirlendi. Bu bağlamda, borçluluk ile gelir uyumunu sağlamak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla kredi kartı limitlerinin suistimalinin önlenmesine yönelik önlemler getirildi.

KONUT KREDİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Konut kredileri için yapılan düzenlemelerde; kredi tutarının teminat olarak alınan konut değerine oranında birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırılması öngörülüyor. Ayrıca, 2010 sonrasında inşa edilen binaların enerji sınıfı için asgari C sınıfını taşıyan konutlar da avantajlı kredi değer oranına tabi tutuldu. Bu değişikliklerle, enerji verimliliği yüksek ve depreme dayanıklı yeni konut alacak olan ilk kez konut sahibi tüketicilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Tüketicinin, kendisinin, eşinin ya da 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konuta sahip olması durumunda, belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

BDDK’nın yeni düzenlemelerine göre, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödemeyen bireysel kredi kartı sahipleri ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri için yapılandırma imkanı sunuluyor. Yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri, borçlu tarafından üç ay içinde talep edilmesi halinde, azami 48 ay vade ile yeniden yapılandırılacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GÜNCELLENİYOR

Kredi kartı limitlerinin tespitiyle ilgili yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu doğrultusunda, kart sahibinin toplam kredi kartı limitinin ilk yıl için aylık ortalama gelirinin azami iki katı, ikinci yıldan itibaren ise dört katı olması esas olarak belirlendi. Yeni kredilerin çıkarılması veya mevcut kart limitlerinin artırılması süreçlerinde ise yalnızca aylık ya da yıllık ortalama gelirlerin dikkate alınacağı bildirildi. Ayrıca, 400 bin TL’nin üzerinde toplam kredi kartı limitine sahip kişilerin, son bir yıldaki en yüksek harcama döneminde kullanılmayan limitlerinin kısmi olarak azaltılmasına karar verildi.

Bireysel müşterilere açılan kredili mevduat hesaplarının (KMH) tespit edilen aylık ortalama gelire göre belirlenmesi sürecinde, bu limitlerin azami iki katı olarak uygulanacak. Eğitim ödemeleri için tanınan KMH limitleri ise bu düzenlemelerden muaf tutuldu. Ayrıca, kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği oranlarının artırılmasına yönelik düzenlemelere de gidileceği ifade edildi.