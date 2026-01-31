Yeni Belgelere Göre Epstein Dosyaları Gündemde

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, Adalet Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlardan yargılanırken hapiste ölen Jeffery Epstein’a dair yeni belgeler hakkında bilgiler sundu.

EPSTEIN BELGELERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Toplantıda Blanche, Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein ile ilgili olarak toplamda 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayımladığını bildirdi. Blanche, bu belgelerin çıkartılması sürecinde 500’den fazla hukukçu ve uzmanının sürekli çalıştığını belirtti. Bahsi geçen belgelerin yalnızca Epstein değil, aynı zamanda çevresindekiler tarafından da çekilen materyalleri kapsadığını ifade ederken, kurbanların kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olacak veriler, tıbbi veriler ve soruşturmaya zarar verecek içerikler barındırdığını aktardı. Ayrıca, redaksiyon sürecinde Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell dışında tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini, buna karşın erkeklerin yüzlerinin gizlenmediğini kaydetti.

BAŞKAN TRUMP’I KORUMAYA ÇALIŞMADIK

Blanche, Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgelerinin yayımlanmadan önceki redaksiyon sürecinde, Epstein ile geçmişte dostluk ilişkisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı korumak amacıyla herhangi bir çaba harcamadıklarını dile getirdi. Trump’a dair belgelerin paylaşılıp paylaşılmadığı yönündeki bir soru üzerine, “Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz noktasında temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca Blanche, Trump’ın Epstein belgeleri konusunda şeffaflık talimatı verdiğini ve bakanlığın bu talimatı yerine getirdiğini söyledi. Epstein belgelerinin yayımlanmasındaki gecikmenin ise istismar mağdurlarının korunması için gerekli dikkatle açıklandığını ifade etti.

BRADLEY: KURBANLARIN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ

Jeffrey Epstein’in istismar kurbanlarının avukatlığını üstlenen hukukçu Bradley Edwards, yayımlanan belgelerdeki redaksiyonun yetersiz olduğu gerekçesiyle pek çok cinsel istismar mağdurlarının mahremiyetinin ihlal edildiğini savundu. Edwards, bakanlığın Epstein’in kurbanlarının tam listesine sahip olduğu ve redaksiyonlardaki yetersizliğin hata olamayacağını ileri sürdü. Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Epstein ile ilgili son verilere erişim için kullanıcıların 18 yaş üstü olduklarını onaylamaları beklendiği kaydedildi.

TİCARET BAKANI LUTNICK’İN 2015’TE EPSTEİN’İ BAĞIŞ ETKİNLİĞİNE DAVET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni yayımlanan belgeler arasında, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 2015 yılında Jeffrey Epstein’i dönemin başkan adayı Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet ettiği e-posta dikkat çekti. Lutnick’in Epstein’in asistanı ile yapılan yazışmalar sonucunda bu daveti gerçekleştirdiği belirtildi.

MUSK’IN EPSTEİN’E “ADAYA NE ZAMAN GİDELİM” DİYE SORDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, yeni yayımlanan belgeler arasında, Elon Musk’ın Epstein’a 2013 yılında Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu da belirtildi. Epstein’in sahibi olduğu adalardan birine davetleri reddettiği bilinen Musk, 13 Aralık 2013 tarihli e-postasında Epstein’e, “Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?” ifadesiyle ulaşmış. Epstein’ın yanıtında “Senin için her zaman yerimiz var” dediği not edildi. E-posta yazışmalarında Musk’ın Epstein’a, “Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?” diye sorduğu da görüldü.

MUSK, TRUMP’I SUÇLAMIŞTI

Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanlarından biriyken geçen yılki çatışmalarının ardından Trump’ın Epstein belgelerini açıklamamasının sebebinin isminin yer alması olduğunu öne sürmüştü. Musk, daha önce Epstein’ın kendisini adasına davet ettiğini fakat bunu reddettiğini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Epstein, cinsel istismar skandalı öncesinde, birçok yüksek profilli şahsiyet arasında aracılık yapan bir iş insanı olarak, 2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunmuş ve bu olayın intihar olduğu iddia edilmişti.