Fatih Tekke: Antalyaspor Maçında Kayıp Yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın detaylarına değindi. Antalyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Trabzonspor’da Tekke, maçın değerlendirildiği haftada önemli noktaları gündeme getirdi.

ÇOK DEĞERLİ İKİ PUAN KAYBEDİLDİ

Tekke, “Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik. Bir penaltıdan gol bulduk, diğerinden ise yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı kazanamadık ve çok değerli iki puan kaybettik” sözleriyle durumu özetledi.

ANTALYASPOR’U YENMELİYDİK

Zorlu maçların kendileri için kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Tekke, “Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatlıklar ve cezalar artık alıştığımız durumlar. Gençlerbirliği ve Antalyaspor’u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm” dedi.

SORUNLARIMIZ BELLİ

Kişisel sakatlığını da gündeme getiren Tekke, “Kasığımda bir sakatlık var ama bu durumu dert edecek değilim. Zubkov’un kalçasında da bir sorun vardı. Problemlerimiz net; devam etmek zorundayız” ifadesini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında üzgün bir akşam yaşadıklarını açıklayan Tekke, “İlk yarıyı kayıp gördük, ancak ikinci yarıdaki istekten memnunum. Kaçırdığımız penaltı nedeniyle galibiyet şansımızı kaybettik. Bugün kazanmalıydık. Yeteneklerimizle daha kaliteli işler çıkarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AMA GENEL HATLARIYLA AMBİYANSTAN HOŞNUT DEĞİLİM

Penaltı pozisyonlarını incelemediğini belirten Tekke, “Ama genel hatlarıyla ambiyanstan hoşnut değilim. Özellikle aut atışlarında oyun çok kesildi. Herhangi bir faulde oyunu durdurmaya çalışan takım, oyunu kesebiliyor. Hakemin saat işareti bu durumu yansıtmıyor. Bu sadece bu maç için geçerli değil” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ ANLAR OYUNU ETKİLEDİ

Yedikleri golün ve kaçırdıkları penaltının en olumsuz anlar olduğunu dile getiren Tekke, “90 dakika boyunca oyunu böyle değerlendiremeyiz. Yetenekli oyuncularımızın daha fazla öne çıkması lazım. Penaltıyı atsaydık, rakip zorlanacaktı” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ OYUNCULARI ETKİLEMİYOR

Muçi’nin doğal pozisyonunda oynamadığını kaydeden Tekke, yeni transfer Umut Nayir’in elinden geleni yaptığını açıkladı. Bir gazetecinin, “Transfer söylentileri oyuncuları etkiliyor olabilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Etkilenecek bir durum yok. Bu oyuncular çok değerli ve izleniyor. Transfer durumu kafalarını karıştırabilir ama buna ihtimal vermiyorum. İstek ve arzu üst seviyede.”

Takımın potansiyeline değinen Tekke, “Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Penaltıyı atsaydık, maçı kazanabilirdik. Ancak maçların psikolojik tarafları da var. Psikolojik bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temel sorunlar görünür bir şekilde mevcut” dedi.