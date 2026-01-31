BDDK Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Düzenlemeleri Duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Ocak 2026 tarihli kararı ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesi yönünde yeni önlemler açıklamış durumda. Anlaşmaya göre, ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları azami 48 ay vade ile tekrar yapılandırılacak. Tüm bankalardaki kredi kartlarının toplamı 400 bin TL’yi aşan limitler ise yüzde 50 ile 80 oranında azaltılacak. Kart limitlerinin düşürülmesinde, son yıl içerisindeki en yüksek kullanım oranları göz önünde bulundurulacak. Bankalar, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar, tüketicinin aylık ve yıllık gelirlerine uyumlu hale getirecek.

KREDİ KARTI SINIRLARINDA YENİ DÜZENLEME

Kurumun açıklamasında, makro ihtiyati önlemlerin kamuoyuna daha iyi bir şekilde yansıması için açıklama yapılmasının şart olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bahse konu kararlar, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Kurumumuza tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

KART SAHİPLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ

Açıklamada ayrıca, “Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme” ile bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleri ile orantılı harcama yapmalarının sağlanacağı ve sürdürülebilir bir ödeme performansının teşvik edileceği vurgulandı. Aralık 2025 tarihine göre sektörde toplam 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti mevcutken, bunun yalnızca yüzde 21’i (2,8 trilyon TL) kullanılmakta, yüzde 79’u ise atıl durumda. Sektörde, Aralık 2025 itibarıyla 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta ve bunların 30,6 milyonunun yani yüzde 75’inin kredi kartı limitinin 400 bin TL altında olduğu kaydedildi. Yani, kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i bu karar doğrultusunda etkilenmeyecek.

KONUT KREDİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının oranı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde. Bu durumda 750 bin TL üzerindeki limitlere sahip olanların kredi kartı toplam limitinin yüzde 48’ini aldığı bildirilirken, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20 civarında. Müşteri mağduriyetini engellemek amacıyla, son bir yıl içindeki harcamalar göz önünde bulundurularak, harcadıkları en yüksek ayın limitleri de belli bir oranda azaltılacak. 400 bin TL limitine sahip bireysel kart kullanıcıları için kısıtlamalara gidilmeyecek. Ayrıca, bireysel kredi kartı kullanıcıları, gelirlerini teyit etmesi durumunda gelirlerinin dört katına kadar kredi kartı limitlerinden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra, “Kredili Mevduat Hesabına İlişkin Düzenleme” çerçevesinde eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu sınırlamalardan muaf tutulmuş durumda.

Diğer taraftan, yapılan düzenlemelerle bireysel kredi kartı borçlarının ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Bu önlemlerle, kredi kartlarında yaşanan yapılandırmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Son olarak, “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk ev sahibi olmalarına yönelik destekler için birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı ifade ediliyor. Bu kararların alınmasındaki temel amacın finansal istikrarın korunması olduğu vurgulanıyor.