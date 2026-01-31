BDDK Kredi Kartı Politikasında Kritik Değişiklikler Duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak 2026 tarihinde kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması ve limitlerin revizyonuna dair yeni düzenlemeleri duyurdu. Ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları, azami 48 aylık vade ile yeniden yapılandırılacak. Tüketicilerin, tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinden 400 bin TL üzerindekiler, yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Limit indirimleri, bankaların son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate almasıyla gerçekleştirecek. Bankalar, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu bir hale getirecek.

YENİ DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI

BDDK, kredi kartı limitleri ile ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla alınan önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi için bazı açıklamalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Bahse konu kararlar, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Kurumumuza tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTI KULLANICILARINI ETKİLEYECEK

Açıklamada, Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme sayesinde, bireysel kredi kartı sahiplerinin harcamalarının gelirleriyle orantılı hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Aralık 2025 verilerine göre sektörde 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti mevcut olup, bu limitlerin sadece %21’i (2,8 trilyon TL) kullanılırken, %79’u kullanılmıyor. Sektörde Aralık 2025’te toplam 40,7 milyon kredi kartı kullanıcısı bulunuyor ve bunlardan 30,6 milyon (%75) kişi kredi kartı limitinin 400 bin TL altında olduğu görülüyor. Yani bu kullanıcılar, alınan kararlardan etkilenmeyecek.

KART SAHİPLERİNİ KORUYAN DÜZENLEMELER

Ayrıca, 750 bin TL altındaki kredi kartı kullanıcılarının toplam kredi kartı sahipliği oranı %90 seviyesine yaklaşıyor. 750 bin TL üzerindeki limitlere sahip olanların kredi kartı limiti içerisindeki payı ise %48 seviyesindedir. Bu kullanıcıların doluluk oranları ise yaklaşık %20 olarak belirleniyor. Müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, son bir yıldaki harcamalar değerlendirilecek ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin azaltılması için belirli bir oranın uygulanması söz konusu olacak. 400 bin TL kredi kartı limitine sahip kullanıcıların limitlerinde bir kesinti yapılmayacak. Ayrıca, bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini doğrulayarak, gelirlerinin 4 katı kadar kredi kartı limiti kullanmalarına engel bulunmayacak. Eğitim ödemeleri için bireysel müşterilere tanınan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limitleri ise bu kurallardan muaf tutulmuştur.

FINANSAL TÜKETİCİYİ KORUMA AMAÇLANDI

“Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicilerin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansı hedefleniyor. Kredi kartlarında yapılan bu düzenlemelerle yapılandırmaların önüne geçmek amaçlanıyor. Ayrıca, “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmeleri için birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı belirtildi. Bu kararlar, Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelere dayanarak alınmış olup, temel hedef finansal istikrarı korumak.