Bebeğin Maruz Kaldığı Şiddet Ebeveynlerden Saklandı

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Doğumdan sonra düşük kilolu olduğu için bebek, yeni doğan servisinde kuvöze yerleştirildi. 31 Mayıs 2021 tarihinde bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açma girişiminde bulunduğu esnada bebeğin aşırı durgun olduğunu ve sol bacağında şişlik gözlemledi. Hemşirenin durumu hastane yönetimine iletmesi üzerine bebeğe muayene yapıldı. Yapılan kontrollerde, Deniz Esin’in bacağının kırık olduğu tespit edildi. Bu olayın nedenini anlamak amacıyla güvenlik kameralarının görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonucunda, bebeğin 5 günlükken, 26 Mayıs 2021 tarihinde hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı.

ŞİDDET AİLEDEN GİZLENDİ

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i başka bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine kızlarına yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet konusunda bilgi vermedi. Özel hastanede tedavi edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ile epilepsi hastası olduğu bildirildi. Bozoklar çifti, bu bilgiyle kızlarını aldıkları için şok yaşadı. Hastane yönetimi ise, olayla ilgili başlattığı idari soruşturma neticesinde hemşire Hazel Dırık B.’nin hastane ile olan ilişkisinin kesildiğini duyurdu. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşire hakkında yargılama yapılmasına karar verdi.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA KEŞFETTİLER

Üç yıl sonra, Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu davanın tarihini belirten mesaj, e-Devlet üzerinden Bozoklar çiftine ulaştı. Mesaja şaşıran aile, avukatları Sait Bolat aracılığıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, hemşire Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını öğrenince şoke oldu; çünkü bu durum, kızlarının doğuştan değil, şiddet sonucu engelli kaldığını ortaya koydu.

KAN ALMA SÜRECİ 14 DAKİKA SÜRDÜ

Yargı süreci devam ederken, hemşirenin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kameralarındaki görüntüleri mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde, hemşire Hazel Dırık B.’nin kan almak için 14 dakikalık bir süre zarfında bebeği kuvözden alıp sedyeye yatırdığı, kan alırken bebeğin ağlamaya başlaması üzerine başına vurması ve ardından bacağını sıkıp kendine doğru çekmesi yer aldı. Bu anlarda, bebeğin daha sonra hareket etmeye çalıştığı ancak sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca, görüntülerde hemşirenin, durumu fark ederek bebeğin bacağını kontrol etmesi de kaydedildi.

Bebeğin uğradığı şiddeti değerlendiren aile avukatı Sait Bolat, bunu basit bir darp olayı olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını belirtti. Görüntülerin, Deniz Esin’in neden engelli kaldığını net bir şekilde gösterdiğini ifade eden Bolat, “Görüntüler dosyamıza girdi. Bu görüntüleri izlemek gerçekten yürek dayanılmaz. Sanık, 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimize kan almaya çalışırken defalarca kafasına vuruyor. Kan alma işlemi sırasında yaptığı müdahale ile müvekkilimin ayağının kırıldığını görüntülerden görebilmekteyiz. Sonrasında ayağını kontrol ediyor fakat durumu yetkililere bildirmeden oradan ayrılıyor. Böyle bir durumu basit bir darp olayı olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. Başından beri bunun basit bir yaralama değil, adam öldürmeye teşebbüs suçu olduğunu düşünüyoruz. Ancak hemşire hiç gözaltına alınmadı ve serbest bir şekilde hayatına devam ediyor. Oysa 5 günlük kızımız hayatı boyunca bedensel ve zihinsel engelli olarak kalacak ve bu durumun acısını bir ömür boyu hissedecek” dedi.