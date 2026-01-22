GNC Makina’dan Rekor Servis Performansı Yüzde 90,53

GNC Makina, takım tezgâhları ve CNC sektöründe servis performansını düzenli bir şekilde NPS yöntemiyle değerlendiriyor. Müşteri deneyimlerini sayısal verilerle izleyen ve yöneten bir sistem kurmuş olan firma, satış sonrası hizmetleri kalite, süreklilik ve güven unsurlarıyla ele alarak önemli bir yaklaşım sergiliyor.

NPS ÖLÇÜMÜNDE TEK MARKA OLDU

2025 yılı boyunca devam eden NPS ölçüm sürecinde, GNC Makina’nın servis hizmetleri, sektörde bu ölçümü bağımsız kuruluşlara düzenli bir şekilde yaptıran tek marka olarak dikkat çekti. Bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, müşteriler aldıkları servis hizmetini kendi deneyimlerine göre puanladı. Elde edilen yüzde 90,53’lük skor; servis hızı, teknik yeterlilik ve müdahale kalitesinin sahada önemli bir karşılık bulduğunu gözler önüne serdi. Ölçüm sonuçları, servis süreçlerinin sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetildiğini gösterdi.

UZUN VADELİ DENEYİMİ ESAS ALIYOR

Bu yapı, satış sonrası hizmetlerin markanın genel performansında stratejik bir önem taşıdığını ortaya koyuyor. Ölçüm süreci, anlık memnuniyet yerine uzun vadeli deneyimi temel alan bir yöntemle yapılandırıldı. Toplam 2226 gerçek müşteri geri bildirimine dayanan NPS sonucu, servis hizmetlerinin geniş bir kullanıcı kitlesince değerlendirilmesini sağladı. Bu süreçle, servis sürekliliği, müdahale hızı ve çözüm kalitesi oldukça net bir şekilde analiz edildi. Elde edilen veriler, servis ekiplerinin sahadaki performansını gözlemlemek ve geliştirmek için önemli bir referans oluşturdu.

HİZMET KALİTESİ İÇİN YOL GÖSTERİCİ

GNC Makina, elde ettiği bulguları servis organizasyonunun gelişiminde etkin bir biçimde kullanıyor. Servis hizmetlerinin ölçülebilir verilerle takibi, sanayi sektöründe güven ve şeffaflık açısından ön plana çıkan bir gösterge niteliği taşıyor. Şirket, satış sonrası hizmetleri müşteriyle kurulan ilişkinin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendiriyor. NPS ölçüm modeli, bu yaklaşımın sahadaki yansımasını sayısal olarak görünür kılıyor. Elde edilen skorlar, servis kalitesinin sürdürülebilirliği ve müşteri beklentilerine daha hızlı yanıt verilmesi adına yol gösterici bir işlev üstleniyor.

GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ

GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, NPS yöntemiyle ölçümlenen müşteri memnuniyeti hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Satış sonrası servis, bizim için yalnızca operasyonel bir süreç değil, markaya duyulan güvenin en somut göstergesi. Bu nedenle servis performansımızı bağımsız bir kuruluş aracılığıyla NPS yöntemiyle ölçüyor ve sahadaki gerçek kullanıcı deneyimini esas alıyoruz. 2025 yılında elde ettiğimiz sonuç, servis ekiplerimizin teknik yetkinliğini, müdahale hızını ve müşteriyle kurduğu ilişkiyi net biçimde ortaya koyuyor. Bu verileri yalnızca bir skor olarak görmüyor, hizmet kalitemizi sürekli geliştiren bir yönetim aracı olarak kullanıyoruz. Amacımız, sanayicinin üretim sürekliliğini destekleyen, hızlı ve güvenilir bir servis yapısını sürdürülebilir hale getirmek.”