Kadıköy’de Cami Projesine Yargı Onayı Geldi

İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNE DEV CAMİ PROJESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı’nın da kapsandığı Nazım İmar Planı kapsamında, otopark olarak kullanılan alana cami inşa edilmesi talebinde bulundu. Bu talep, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü’ne iletildi.

PROJEYE İTİRAZ GELDİ

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Kasım 2017 tarihinde projeyi onayladı. Ancak bu karara karşı Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası itirazda bulundu. İtirazcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açarak projenin iptal edilmesini talep etti.

2024’TE İPTAL EDİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de taraf olduğu davada, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak 2024 yılında projeyi iptal etti.

İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Ancak projenin istinaf süreci, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Mahkeme, 15 Aralık 2025 tarihinde iptali bozan bir karar alarak, davanın iptalini kabul etmedi.

MİMARLAR ODASI’NDAN AÇIKLAMA

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, karar hakkında bir açıklama yaparak, mahkemenin bilimsel ve teknik uyarıları görmezden geldiğini belirtti. Açıklamada, “Dava sürecinde hazırlanan ve yerel mahkemenin iptal kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporu, projenin Kadıköy’e vereceği zararları net bir şekilde ortaya koymuştur” ifadeleri yer aldı.

DANIŞTAY’A İTİRAZ PLANI

Ayrıca, açıklamada Danıştay’a itirazda bulunulacağını ve Kadıköy Rıhtım’ının savunulacağı vurgulandı. “Bölge idare mahkemesi, bilirkişi raporundaki hayati uyarıları geçersiz kılan yönetmelik odaklı yorumlarla kararı bozmuştur. Mahkeme, kentin fiziksel gerçekliğini göz ardı ederek kentsel yağmanın önünü açmıştır” denildi.

20 BİN KİŞİLİK CAMİ PROJESİ

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki otopark alanına inşa edilmesi planlanan 20 bin kişilik cami projesinin, 11 bin 232 metrekare taban oturumu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı olması hedefleniyor. Caminin alt katında kütüphane, sergi ve konferans salonlarının yanı sıra yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark da yer alacak.