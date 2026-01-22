Erdoğan’dan Ekonomi Mesajları: Teknoloji İhracatı ve Büyüme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu’nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu ve ekonomiye dair olumlu mesajlar sundu. Erdoğan, “Artık kendi teknolojisini geliştirip ihraç eden bir Türkiye gerçeği var” ifadesini kullanarak şu şekilde devam etti:

Birileri henüz bu durumu kabullenemese de, artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan ve geliştirerek dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız ile siparişlere yetişememekteyiz. Her alanda büyük bir atılım içerisindeyiz.

ENFLASYONDA GÜZEL SONUÇLAR

Enflasyon ve hayat pahalılığı bir dönem en büyük sorunlarımızdan biriyken, şimdi güzel sonuçlar aldığımızı görmekteyiz. 2025 yılında enflasyon oranımızı yüzde 30.9 seviyesinde kapattık. İnşallah, bu yıl çok daha düşük oranlara ulaşacağız. Attığımız adımların etkileri, vatandaşlarımızın mutfaklarına daha fazla yansıyacak ve hayat pahalılığının azaldığına dair farkındalık günlük yaşamda artacaktır. Bölgemizde ve dünyadaki gelişmelere bakarak umutsuzluğa kapılmamalıyız, özellikle Türkiye’nin krize girmesini bekleyenlere dikkat etmeliyiz. Yeni düzen içerisinde Türkiye, önemli kutup başlarından biri haline gelecek. Dünya, bizim düşüncelerimize doğru geliyor.

TÜRKİYE 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

Büyüme ve ihracatta rekorlar kırmaktayız. Küresel konumunu her geçen gün güçlendiren bir Türkiye mevcut. Sadece büyüme ve ihracatla değil, istihdamda da oldukça iyi durumdayız; işsizlik oranı 31 aydır tek haneli rakamlarda seyrediyor. Ülkemizin 23 yıldır geldiği nokta ortada; hayal ederek kazanılan başarılar gözler önünde. Ekonomimiz yüzde 3,7 oranında büyüme gösterdi ve Türkiye, 21 çeyrektir kesintisiz bir büyüme sürecindedir.

DAVOS’TA HAYKIRDIKLARIMIZ ŞİMDİ ONLAR SÖYLÜYOR

Davos’ta gerçekleştirilen tartışmalara dikkat çektiğiniz biliyorum. Doğru tespitlerde bulunmamız sebebiyle bize eleştiriler yöneltenler, artık küresel sistemin bozukluklarına işaret ediyorlar. Birileri olumsuzluk yaymaya çalışabilir ancak bunların hiçbirine aldırmayacağız. Önümüzde yeni fırsatlar denizinde kapılar açılacak ve öngörülerimizin ötesinde imkanlar ortaya çıkacak.

