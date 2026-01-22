Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı Uygulandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar ile ilgili soruşturma bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu süreçte, yurtdışında olduğu belirlenen yapımcı bir kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Yakalama kararı çıkarılan isim, Acun Medya’nın Genel Koordinatörü olarak görev yapan Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yontunç, dün kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi. “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı” diyerek kendisini savunan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum” şeklindeki ifadeleriyle duruma açıklık getirdi.

