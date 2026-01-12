Bebek Otel’de Kaçak Yapılanmalar İçin Yıkım Başladı

Bebek Otel’de YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bebek Otel’in yer aldığı Boğaz manzaralı alanda, kaçak yapıların yıkımına yönelik kararın uygulanmasına başlandı. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde otel bölgesine geldi. Ekipler, otelin sahil kısmında bulunan kaçak yapıların yıkımı için çatı çalışmalarını sürdürüyor.

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULU’NUN KARARI

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda bulunan Bebek Otel’de izinsiz yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetimi tarafından yapılan itirazın ardından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bu nedenle yıkım işlemleri bir süreliğine durdurulmuştu. Ancak 28 Aralık tarihinde, yine aynı otelde kaçak yapılaşmanın devam ettiğinin tespit edilmesiyle, durum tekrar değerlendirildi.

YIKIM İŞLEMLERİ POLİS EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sabah polis eşliğinde oteldeki kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti ve işlemlere başladı. Yıkım süreçleri, otelin izinsiz olarak faaliyet göstermeye devam etmesi nedeniyle hayata geçirildi.

TUTUKLULUK DURUMU

Diğer yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu olduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.