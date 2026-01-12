Bebek Otel’deki Yıkım İşlemleri Başladı

bebek-otel-deki-yikim-islemleri-basladi

BEBEK OTEL’DE YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bebek Otel’in yer aldığı bölgede Boğaz manzaralı alanlarda kaçak yapı suçlamalarıyla yıkım kararı uygulamaları başladı. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde otel önünde toplandı ve sahil bölümündeki çatı onarım işlemleri için çalışmalara yöneldi.

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULU’NUN KARARIYLA YIKIM GERÇEKLEŞİYOR

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel’de imara aykırı yapılar tespit ederek yıkım kararı almıştı. Otel yönetimi tarafından yapılan itiraz sonrasında, yürütmeyi durdurma kararı sonucu yıkım işlemleri daha önce durdurulmuştu. Fakat 28 Aralık tarihinde, otelin izinsiz olarak işlevine devam ettiği bilgisi üzerine İBB ekipleri, polis desteğiyle oteldeki kaçak yapıların yıkımına karar verdi ve işlemleri başlatmak için otele yöneldi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak’ın tutuklandığı bildirilmişti.

