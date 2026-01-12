Trump Kendini Venezuela Geçici Başkanı Olarak İlan Etti

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında kendisini “Venezuela Geçici Başkanı” olarak tanımlamasıyla gündeme geldi. Görselde yer alan “2026 Ocak itibarıyla görevde” ifadesinin yanı sıra başkan yardımcısı olarak da JD Vance’ın adı öne çıktı.

VENEZUELA’DA PATLAMA SESLERİ

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak sabahı yerel saat ile 02.00 civarında patlama ve uçak sesi duyuldu. Olayların ardından Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislere yönelik saldırı düzenlemekle suçladı.

TRUMP’TAN SUÇLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülkeden kaçtığını öne sürdü. Ayrıca, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Bondi, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi suçlamalar yöneltildiğini ifade etti.

