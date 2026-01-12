Beşiktaş’tan Corinthians’a Gabriel Paulista Transferi

besiktas-tan-corinthians-a-gabriel-paulista-transferi

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, Corinthians’a transfer oldu.

YENİ TAKIMINA KATILDI

2024/25 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekibin formasını giyen 35 yaşındaki stoper Gabriel Paulista, Brezilya’nın Corinthians takımına transferini gerçekleştirdi. Brezilya kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Gabriel Paulista, Corinthians’in yeni stoperi oldu. Tecrübeli savunmacı, 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeyle Timão’ya katıldı. Bando de Loucos’a hoş geldin, Gabriel!” ifadeleri kullanıldı.

AİLESEL NEDENLER SEBEBİYLE AYRILDI

Beşiktaş, daha önce Gabriel Paulista’nın ailevi nedenler dolayısıyla takımdan ayrılma isteğinin olumlu değerlendirildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

