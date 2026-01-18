Bebek Otel ve Şişli Rezidansında Gizli Kamera İddiası

BEBEK OTEL VE REZİDANSTA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Uyuşturucu ile ilgili yürütülen soruşturmada, Bebek Otel ve Şişli’deki bir rezidansa dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Operasyon esnasında ele geçirilen gizli kamera kayıtlarının bilirkişi heyeti tarafından inceleneceği aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, iş insanı Muzaffer Yıldırım’a ait olan bu mekanların kumar, uyuşturucu ve özel partilere ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

Gizli kamera kayıtları dikkat çekiyor

Soruşturma dosyasına intikal eden bulgulara göre, bu adreslerde çeşitli özel davetler düzenleniyor ve bu etkinlikler boyunca gizli kameralarla kayıt yapıldığı öne sürüldü. Daha önceki aramalarda, Yıldırım’a ait İstanbloom rezidansının bir bölümünün kumarhaneye dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonda poker masası, kumar çipleri ve çetele defterleri gibi malzemeler ele geçirildi. Defterlerde, kumar oynadığı iddia edilen 30’dan fazla iş insanının isimlerinin bulunduğu belirtildi ve aynı zamanda rezidansın alt katında bir depoda çok sayıda dijital materyal bulunduğu ifade edildi.

Dijital materyallere el konuldu

Yetkililerin elde ettiği bulgular neticesinde, depoda 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve güvenlik kameralarına ait kayıt cihazlarının ele geçirildiği bildirildi. Şifreli olan dijital materyaller arasında, otel içindeki alanları gösteren görüntülerin de bulunduğu iddialar arasında. Tüm bu materyallere el konularak adliyeye sevk edildiği belirtildi. Soruşturma sürecinde edinilen bilgilere göre, Bebek Otel’in teras katında sadece özel kartlarla girilebilen ve belirli sayıda konuk kabul eden partilerin düzenlendiği öne sürülüyor.

Bilirkişi heyeti oluşturuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bilirkişi heyeti kurulduğu öğrenildi. Emniyet ve Jandarma’dan gelen siber uzmanların katılımıyla oluşturulan bu heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesi için çalışmalar yapacak.