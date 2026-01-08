Bedelli Askerlik Ücreti 333 Bin 89 Lira Olarak Açıklandı

bedelli-askerlik-ucreti-333-bin-89-lira-olarak-aciklandi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uzun süredir merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarının kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi. Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlenmiş olduğunu ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLANDI

Aktürk, söz konusu bedel ile ilgili olarak memur maaş katsayısındaki artış oranlarının dikkate alındığını belirtti. Ayrıca, bedelli askerlik başvurularının 7 Ocak itibarıyla başladığını vurguladı. Tuğamiral Aktürk, personel temini süreci ile ilgili de kritik tarihler paylaştı. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları 18 Ocak’a kadar devam edecek.

KAMU KURUMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bunun yanı sıra, MSB ve bağlı kurumlarda görev almak isteyen memur ve sözleşmeli personel adaylarının başvurularını 25 Ocak’a kadar yapabilecekleri duyuruldu. Ayrıca, Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının son tarihi 29 Ocak olarak açıklandı.

