Bedelli Askerlik Yerleri Ve Ücreti Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak olanların celp tarihleri ve birlik yerleri hakkında bilgi verdi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA YÖNTEMİ

Er adayları, celp tarihlerine ve askerlik yerlerine dair bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Ancak 2026 yılı için yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkı dikkate alınarak tekrar belirlendi. Bu doğrultuda, 6 aylık enflasyon verileri uyarınca enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak açıklandı. Enflasyon farkında belirtilen yüzde 6,85’lik artışa ek olarak, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11’lik ek zam ile birlikte memur maaşlarına yüzde 18,61’lik bir kümülatif artış yaşandı. Sonuç olarak, memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.