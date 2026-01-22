Sındırgı İçin Deprem Riski Olmadığı Açıklandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede büyükleri 4,4 ve 4,1 olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Süren artçı sarsıntılar, “yeni ve büyük bir deprem olur mu?” sorusunu tekrar gündeme getirdi.

YENİ KIRILMA YOK

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya üzerinde paylaştığı videolu değerlendirmesinde Sındırgı’daki son depremlerin daha önce kırılan fay segmentlerinin artçıkları olduğunu belirtti. Üşümezsoy, geçmişte gerçekleşen 6,2 ve 6,1 büyüklüğündeki depremlerle bölgedeki stresin önemli ölçüde boşaldığını ifade etti.

YENİ DEPREM RİSKİ BULUNMUYOR

Üşümezsoy, son yaşanan 4 büyüklüğündeki depremlerin, Sındırgı fayının güneydoğu ucunda daha önce kırılmış fay düzlemi üzerinde meydana geldiğini vurgulayarak, “Bu sarsıntılar yeni bir fay kırılmasına veya daha büyük bir depreme işaret etmiyor. Mevcut depremler, kırılmış fayın artçıları niteliğinde” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

DEMİRCİ VE SİMAV FAHLARI ARASINDAKİ AYRIM

Uzman isim, Demirci ve Simav çevresindeki faylara da dikkat çekerek, Demirci kuzeyinde geçmişteki 6,5 büyüklüğündeki depremin stresin boşaldığını gösterdiğini ama Simav Dağı önündeki fay hattında stresin tam olarak tükenmediğini söyledi. Bunun yanında, mevcut Sındırgı depremlerinin bu faylarda sıçrama riski taşımadığını ifade etti.

DEPREM FIRTINASI VAR AMA BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Üşümezsoy’a göre, bölgede gözlemlenen durum hidrotermal aktivite ile bağlantılı olup, kamuoyunda “deprem fırtınası” olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli sarsıntılarla sınırlı. Üşümezsoy, “Bu tür sarsıntılar büyük ve yıkıcı bir depreme dönüşmez” diyerek, Sındırgı ve çevresinde kısa vadede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını kaydetti.

FAİ DOĞRULTUSU VE JELOJİK YAPI

Üşümezsoy, depremlerin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu normal faylar üzerinde gerçekleştiğini, bu yapıların Sındırgı Ovası ve çevresindeki çöküntü alanlarının oluşumunu kontrol ettiğini belirtti. Aynı zamanda mevcut artçıların da bu jeolojik sistem içinde geliştiğini ifade etti.