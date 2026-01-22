Suriye Kamışlı’da Sipan Hemo’nun Öldürüldüğü İddiası

SİHA SALDIRISINDA YPG/SDG’NİN İKİ NUMARASI ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye’nin Kamışlı kentinde gerçekleştirilen SİHA saldırısında, YPG/SDG’nin önemli isimlerinden Sipan Hemo’nun hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Yerel kaynaklar, saldırının, PKK yöneticilerinin bir araya geldiği bir toplantıyı hedef aldığını ileri sürdü.

SİHA SALDIRISININ SONUÇLARI

Saldırı sonucunda, Sipan Hemo kod adlı Semir Asu’nun da aralarında bulunduğu bazı üst düzey şahısların etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Suriyeli gazeteciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Sipan Hemo’nun saldırıda öldüğünü teyit ettiklerini ifade etti.

YPG/SDG İÇİN STRATEJİK BİR İSİM

Sipan Hemo, PKK’nın Kandil kadrosunun Suriye’deki en üst düzey temsilcisi olup, “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in ardından örgütün Suriye’deki ikinci ismi olarak tanınıyordu. Hemo’nun, PKK’nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal’a en yakın kişilerden biri olduğu iddia ediliyor.

İSRAİL VE ABD ÜZERİNE YORUMLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Hemo, son dönemlerdeki açıklamalarıyla dikkat çekmiş, ABD’den güvenlik garantisi talep etmiş ve İsrail’in, “Suriye’deki Kürtler adına” Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemesi gerektiğini savunmuştu. Bu yorumlar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.