Zırhlı Araçta 11 Kilogram Altın Kayboldu

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda GEÇİŞTE KAZA YAPILDI

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası zırhlı araçta bulunan 11 kilogram altın kayboldu. Olay, Karacabey geçişinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, altın sevkiyatı gerçekleştiren zırhlı aracın bir lastiği patlayarak aracı kontrolden çıkmasına neden oldu. Araç yol kenarına savrulduktan sonra yaklaşık dört takla atarak durabildi.

YARALILAR HAFİF YARALANDI

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü E.Ö. ile yolcular R.T. ve V.T. hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

ALTINLARIN KAYBOLMASI ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası zırhlı araçta yapılan inceleme sonucunda, 11 kilogram altının kaybolduğu tespit edildi. Bu durum üzerine jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yol kenarı ve çevresinde dedektörle yapılan aramalarda ise kayıp altınlara dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Kaybedilen altınların seri numaralarının firma yetkililerince kamuoyuyla paylaşıldığı ve kuyumcu esnafından yardım talep edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri, kaybolan altınlarla ilgili derinlemesine bir soruşturma süreci başlattı.