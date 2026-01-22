CHP’de Yönetim Krizi: Yalçın Tanrıverdi Görevden Alındı

CHP kurmayları, Erzincan il başkanlığına dair Yalçın Tanrıverdi ve ekibinin, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikayetler ile yetersiz performans nedeniyle MYK toplantısında oybirliğiyle görevden alındığını açıkladı.

BİZE GEREKÇE SUNULMADI

Türkiye gazetesine verdiği demeçte, Tanrıverdi, görevden alınmalarıyla ilgili herhangi bir gerekçenin kendilerine iletilmediğini belirtti. Ayrıca, yazılı savunmalarının da talep edilmediğini vurgulayan Tanrıverdi, “Şikayet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor.” ifadelerini kullandı. Diğer yandan, görevden alınan il yönetiminin konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapması da bekleniyor.

YENİ İL BAŞKANI…

MYK toplantısında alınan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu’nu görevlendirdi. Bu ekip, Erzincan’a giderek kararı tebliğ etti ve il teşkilatıyla irtibat kurdu. PM heyetinin hazırlayacağı rapor ışığında yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor. Yeni il başkanlığı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar ile eski il başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan’ın isimleri öne çıkıyor.

