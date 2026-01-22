Süper Lig Haftası Trabzonspor-Kasımpaşa Maçıyla Başlıyor

Haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta gerçekleşecek olan mücadele, saat 20.00’de start alacak. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı duyuruya göre, haftanın programı şu şekilde şekillenecek:

HAFTANIN MÜCADELE PROGRAMI

Yarın, 20.00’de Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (Papara Park)

24 Ocak Cumartesi, 14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak Pazar, 14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak Pazartesi, 20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)