Süper Lig Haftası Trabzonspor-Kasımpaşa Maçıyla Başlıyor

super-lig-haftasi-trabzonspor-kasimpasa-maciyla-basliyor

Haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta gerçekleşecek olan mücadele, saat 20.00’de start alacak. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı duyuruya göre, haftanın programı şu şekilde şekillenecek:

HAFTANIN MÜCADELE PROGRAMI

Yarın, 20.00’de Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (Papara Park)

24 Ocak Cumartesi, 14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak Pazar, 14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak Pazartesi, 20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

