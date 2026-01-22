Bedelli Askerlik Yerleri Ve Ücretleri Açıklandı

bedelli-askerlik-yerleri-ve-ucretleri-aciklandi

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak bireylerin celp dönemlerini ve görev yerlerini duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMLERİ

Askerlik adayları, celp dönemi ve birlik yerleri gibi bilgileri e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, e-Devlet şifreleriyle T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme erişim sağlayabilir. E-Devlet üzerinden bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELİRLENDİ

2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni ücret, 2026 yılında memur maaşı düzenlemeleri ve enflasyon farkları göz önünde bulundurularak artırıldı. 6 aylık enflasyon verisi %6,85 olarak açıklanırken, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen %11’lik ek zam, memur maaşlarına %18,61 kümülatif bir artış sağladı. Buna göre, memur aylık katsayısının 1.387987 olarak belirlenmesiyle bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 liraya yükseldi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Kamışlı’da Sipan Hemo’nun Öldürüldüğü İddiası

Kamışlı'da gerçekleştirilen SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin ikinci komutanı olarak tanınan Sipan Hemo'nun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Şara’nın SDG Üzerindeki Stratejik Zaferinin Ayrıntıları

Suriye hükümeti, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgeleri hızla ele geçirirken, Türkiye’nin çağrısına dikkat etti. İsrail’in ise SDG’ye karşı operasyon yapmadığı bildirildi.
Gündem

Victor Osimhen’den Galatasaray İçin Transfer Müjdesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından Manchester City'yi "dünyanın en iyi takımlarından biri" olarak nitelendirerek, tur için iddialı olduklarını belirtti. Taraftarları heyecanlandıran transfer konularına da değindi.
Gündem

Sözleşmeli Personellere Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Tanındı

Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli çalışanlar için de geçerli hale geldi.
Gündem

Petrol Fiyatlarına Zam: Motorin Ücretleri Yükseliyor

Motorin litre fiyatında artış bekleniyor; bu durum kullanıcıları ve ulaşım sektörünü etkileyebilir. Daha fazla detay henüz paylaşılmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.