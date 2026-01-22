Bedelli Askerlik Yerleri Ve Ücretleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak bireylerin celp dönemlerini ve görev yerlerini duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMLERİ

Askerlik adayları, celp dönemi ve birlik yerleri gibi bilgileri e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, e-Devlet şifreleriyle T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme erişim sağlayabilir. E-Devlet üzerinden bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELİRLENDİ

2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni ücret, 2026 yılında memur maaşı düzenlemeleri ve enflasyon farkları göz önünde bulundurularak artırıldı. 6 aylık enflasyon verisi %6,85 olarak açıklanırken, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen %11’lik ek zam, memur maaşlarına %18,61 kümülatif bir artış sağladı. Buna göre, memur aylık katsayısının 1.387987 olarak belirlenmesiyle bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 liraya yükseldi.